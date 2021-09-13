Терористи з Сектору Гази обстрілювали Ізраїль ракетами протягом 3 ночей поспіль, наражаючи на небезпеку життя мирних людей.

Раніше Ізраїль обстріляв Сектор Гази: відповідь на запуск повітряних куль із запалами

ХАМАС та Ізраїль знову обмінялися атаками

У відповідь ми завдали удару по чотирьох з'єднанням ХАМАС, які використовують для військової підготовки, збройової майстерні та входу в підземний терористичний тунель,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, їхні винищувачі атакували пост терористів ХАМАС в Хан-Юнісі. Також ізраїльська армія здійснила постріл з великокаліберного кулемета, з якого був обстріляний Ізраїль під час атак ввечері 12 вересня.

Військові наголосили, що ЦАХАЛ не сприймає терористичних спроб ХАМАС і вважає його відповідальним за все, що відбувається в Секторі Гази.

Армія Ізраїлю завдала ХАМАС авіаудари у відповідь: дивіться відео

Попередні атаки зі сторони ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю 11 вересня також атакувала Сектор Гази. Зробили це у відповідь на випущену ХАМАС ракету, яку перехопила система Залізний купол.

Такий же авіаудар нанесли й 12 вересня. За словами військових, причиною знову стало те, що радикальні організації в Секторі Гази продовжують тероризувати ізраїльтян.

Зверніть увагу! Після загострення між Ізраїлем та ХАМАС сторони домовилися про перемир'я, яке почало діяти 21 травня 2021 року. Певний час у регіоні було затишшя, однак згодом зі сторони Сектору Гази періодично почали здійснювати обстріли, ізраїльська армія відповідає на них.