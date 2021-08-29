Відео обстрілу та деталі про нього опублікував один із представників ізраїльської армії. Авіхай Едрі зазначив, що військові літаки атакували військовий комплекс, який ХАМАС використовував для підготовки та виробництва зброї.

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Ізраїль атакував два об'єкти ХАМАСу

Ще одна ціль – вхід до тунелю, що вів до Джабалії. Поки що з Сектору Гази не надходила інформація про жертв та поранених.

Зазначимо, що раніше стались зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази. Палестинці палили шини на кордоні. У відповідь ізраїльська армія застосовувала гранатомети та сльозогінний газ. Постраждали близько 10 палестинців.

Палестинці палили шини на кордоні

Жителі автономії запускали повітряні кулі з запальними пристроями в бік ізраїльських прикордонних міст.

Дивіться відео авіаудару:

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що відповідальність за будь-які заворушення з боку Палестини покладатимуть на ХАМАС.

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