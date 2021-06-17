Таку думку в ефірі програми WTF розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він вважає, що наразі в Ізраїлі та Секторі Гази не готові до загострення конфлікту.

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Експерт зазначив, що обидві свої політичні цілі вони виконали. Проте ризик конфлікту таки досі існує, як це відбувалось з так званими стихійними провокаціями.

"Ситуація дійсно дуже напружена. Але якщо мовиться саме про керівництво обох сторін, то вони, звісно, зараз не хочуть воювати, у цьому немає сенсу", – зазначив експерт Українського інституту майбутнього.

Чи зміниться політика Ізраїлю

На його думку, через "природу" коаліції – в якій абсолютно різне бачення того, який вигляд має мати політика Ізраїлю щодо палестинських та окупованих територій – фундаментальних змін не буде. Експерт назвав 2 варіанти щодо політики Ізраїлю у питанні конфлікту:

приймуть тимчасове рішення щодо замороження, наприклад, поселенської політики – це було умовою арабської партії для участі в коаліції, вони вимагали замороження будівництва нових одиниць житла для єврейських поселенців на окупованих територіях;

не піднімати це питання взагалі, поки працює коаліція, адже це може спричинити її розвалення.

Ілія Куса вважає, що ніяких суттєвих змін на відповідному напрямку не буде, все що буде робити влада – це уникати провокацій настільки, наскільки це буде можливо.

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