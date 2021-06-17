Про це розповів журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Він пояснив, що становище ХАМАСу погіршилося.

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"Я не думаю, що повторення травневих подій можливе, з тієї причини, що ХАМАС зазнав дуже великої шкоди під час цього конфлікту і навряд чи він зараз наважиться на його повторення через менше, ніж місяць", – сказав Ауслендер.

Проте він зауважив, що наразі довкола Сектора Гази таки фіксують зростання напруги, по всьому його периметру відбуваються пожежі. Журналіст сказав, що армія знову бомбить Сектор Гази, але ситуація навряд чи виллється у щось більш серйозне і те, що було в травні 2021 року.

Які настрої серед ізраїльтян

За словами Сергія Ауслендера, серед ізраїльтян не сплеск антиарабських настроїв. Під час травневих подій були погроми з боку арабського населення, але це все були разові акції, сказав він.

Винуватців виявили та затримали дуже швидко. Влада зробила все, щоб дуже швидко це придушити,

– розповів журналіст.

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