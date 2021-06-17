Об этом рассказал журналист из Израиля Сергей Ауслендер. Он пояснил, что положение ХАМАСа ухудшилось.

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"Я не думаю, что повторения майских событий возможно. По той причине, что ХАМАС понес очень большой ущерб во время этого конфликта и вряд ли он сейчас решится на его повторение через менее, чем месяц", – сказал Ауслендер.

Однако он отметил, что сейчас вокруг Сектора Газы таки фиксируют рост напряжения, по всему его периметру происходят пожары. Журналист сказал, что армия снова бомбит Сектор Газы, но ситуация вряд ли выльется во что-то более серьезное и то, что было в мае 2021 года.

Каковы настроения среди израильтян

По словам Сергея Ауслендера, среди израильтян не всплеск антиарабских настроений. Во время майских событий были погромы со стороны арабского населения, но это все были разовые акции, сказал он.

Виновников обнаружили и задержали очень быстро. Власть сделала все, чтобы быстро подавить,

– рассказал журналист.

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