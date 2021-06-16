Дело в том, что эти шары были наполнены горючими веществами. И их попадания на территорию Израиля вызвали более двух десятков пожаров.

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Израиль и Палестина вновь обменялись атаками

Израиль говорит, что атаковал в ответ на провокации

Армия обороны Израиля заявила, что отправила самолеты атаковать военные комплексы палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа. Это произошло в ночь среды, 16 июня.

Военное ведомство страны заверило, что "готово к развертыванию любых сценариев, включая и возобновления боевых действий". Ведь, мол, угроза " исходящих из Газы террористических актов" так и не исчезла.

Израиль утверждает, что атаку на Сектор Газа совершил не просто так, а в ответ на враждебные действия. Оттуда на территорию израильтян прилетели наполненные горючими веществами воздушные шары, которые приевли к более 20 пожарам.

ХАМАС заявляет, что будет "храбро обороняться"

ХАМАС этого не опровергал. А заявил только, что окажет "храброе сопротивление".

Тем временем СМИ предполагают что новая эскалация между Израилем и Палестиной – это испытание реакции нового правительства Израиля, возглавляемого правым политиком Нафтали Беннетом.

Предыдущая эскалация , напомним, началась 10 мая и продолжалась 11 дней. Погибли тогда примерно 250 человек.