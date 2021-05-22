Информацию о проблемах с водоснабжением в Секторе Газа предоставили в ООН. В израильском налоговом управлении сообщили, что из-за обстрелов 170 семей живут в гостиницах.
Заметьте И Израиль, и ХАМАС получили политические дивиденды от эскалации конфликта, – эксперт Куса
Проблемы с водой в Секторе Газа
В Секторе Газа обстрелы Израиля повредили почти 50% водопроводных сетей. Более того, ситуацию с водой ухудшил обстрел анклава.
Ориентировочно 800 тысяч жителей Сектора Газа лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде,
– заявили в ООН.
В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН подытожили последствия обстрелов:
- разрушены или повреждены ориентировочно 17 тысяч зданий;
- из них уничтожено или непригодные – более 1,8 тысячи зданий,
- повредили также 53 учебные заведения и 6 больниц.
Стоит отметить, что сейчас все школы в Секторе Газа не работают. До эскалации в них учились ориентировочно 600 тысяч детей.
Убытки Израиля почти 80 миллионов долларов
Издание Newsru.co.il. сообщает, что налоговое управление Израиля оценило прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма в 250 миллионов шекелей, что составляет 77 миллионов долларов.
Они сообщают, что на момент окончания операции "Страж стен" в управление подали 5245 исков. И ожидают, что их количество возрастет, так как не учтены убытки от последних часов операции и в отношении имущества семей, которые покинули свои дома.
По предварительным данным, больше всего от обстрелов пострадали города
- Ашкелон – повредили 787 квартир, подали 1087 исков;
- Ашдод – 228 квартир, 359 исков;
- Рамат-Ган – 227 квартиры, 254 иски;
- Холон – 188 квартир, 249 исков;
- Петах-Тиква – 182 квартиры;
- Гиватаиме – 136 квартир;
- Тель-Авив – 77 квартир;
- несколько зданий в Яффо.
170 семей выселили из пострадавших от ракетных обстрелов домов и они временно проживают в гостиницах за счет налогового управления,
– говорится в сообщении.
Коротко об эскалации между Израилем и Палестиной
- В начале мая 2021 года между палестинцами и израильской полицией произошли столкновения. Они состоялись из-за протестов палестинцев, выступавших против выселения из своих домов в Восточном Иерусалиме.
- 10 мая начались обстрелы между группировкой ХАМАС и Израилем. За 11 дней противостояния погибли более 200 палестинцев и десяток израильтян.
- Перемирие между сторонами наступило 21 мая, с 2:00 ночи.