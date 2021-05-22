Информацию о проблемах с водоснабжением в Секторе Газа предоставили в ООН. В израильском налоговом управлении сообщили, что из-за обстрелов 170 семей живут в гостиницах.

Заметьте И Израиль, и ХАМАС получили политические дивиденды от эскалации конфликта, – эксперт Куса

Проблемы с водой в Секторе Газа

В Секторе Газа обстрелы Израиля повредили почти 50% водопроводных сетей. Более того, ситуацию с водой ухудшил обстрел анклава.

Ориентировочно 800 тысяч жителей Сектора Газа лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде,

– заявили в ООН.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН подытожили последствия обстрелов:

разрушены или повреждены ориентировочно 17 тысяч зданий;

из них уничтожено или непригодные – более 1,8 тысячи зданий,

повредили также 53 учебные заведения и 6 больниц.

Стоит отметить, что сейчас все школы в Секторе Газа не работают. До эскалации в них учились ориентировочно 600 тысяч детей.

Убытки Израиля почти 80 миллионов долларов

Издание Newsru.co.il. сообщает, что налоговое управление Израиля оценило прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма в 250 миллионов шекелей, что составляет 77 миллионов долларов.

Они сообщают, что на момент окончания операции "Страж стен" в управление подали 5245 исков. И ожидают, что их количество возрастет, так как не учтены убытки от последних часов операции и в отношении имущества семей, которые покинули свои дома.

По предварительным данным, больше всего от обстрелов пострадали города

Ашкелон – повредили 787 квартир, подали 1087 исков;

Ашдод – 228 квартир, 359 исков;

Рамат-Ган – 227 квартиры, 254 иски;

Холон – 188 квартир, 249 исков;

Петах-Тиква – 182 квартиры;

Гиватаиме – 136 квартир;

Тель-Авив – 77 квартир;

несколько зданий в Яффо.

170 семей выселили из пострадавших от ракетных обстрелов домов и они временно проживают в гостиницах за счет налогового управления,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Международные организации уже оказали первую гуманитарную помощь в Сектор Газа. В частности, в десятках грузовиков было большое количество лекарств, пищи и горючего.

Коротко об эскалации между Израилем и Палестиной