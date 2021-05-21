ХАМАС закрепил свои позиции на палестинских территориях в результате эскалации. Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил определенные политические очки для себя. Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

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После эскалации Нетаньяху сумел поднять свой рейтинг, – Куса

Он отметил, по данным израильских СМИ, до эскалации в Израиле должно было быть сформировано оппозиционное коалиционное правительство во главе с Яиром Лапидом (израильский журналист и политик – 24 канал). Ему передали мандат на формирование после того, как это сделать не смог Нетаньяху.

Поэтому это очень серьезно угрожало премьер-министру, поскольку он не хотел терять власть. Также это грозило его политической карьере, ведь пока он возглавляет правительство – у политика сохраняется иммунитет от судебного преследования в деле о коррупции, за которое его сейчас судят.

После эскалации Нетаньяху сумел поднять свой рейтинг, раскрутить образ безальтернативного и эффективного премьера военного времени. Также сорвалось формирование оппозиционного правительства, ведь несколько партий вышли из коалиционных переговоров,

– объяснил Илья Куса.

Он добавил, пока эта инициатива приостановлена. Одни данные свидетельствуют, что Нетаньяху снова вернут мандат на формирование правительства. По другим, премьер Израиля может пойти и на пятые досрочные выборы.

ХАМАС усилили позиции в политическом плане, – Куса

По мнению эксперта, боевики ХАМАС усилили свои позиции именно в политическом плане. Сейчас на их фоне другие палестинские фракции выглядят довольно слабыми. Поэтому в результате этой эскалации ХАМАС нанес поражение своим конкурентам на западном берегу:

Организации освобождения Палестины;

движению ФАТХ;

другими фракциям, которые должны были участвовать в палестинских выборах в мае 2022 года.

"Можно сказать, что обе стороны получили политические дивиденды – и израильские правые и Нетаньяху, и палестинские радикалы", – подытожил Илья Куса.

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