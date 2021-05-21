ХАМАС закріпили свої позиції на палестинських територіях в результаті ескалації. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху отримав певні політичні бали для себе. Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

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Після ескалації Нетаньяху зумів підняти свій рейтинг, – Куса

Він зауважив, за даними ізраїльських ЗМІ, до ескалації в Ізраїлі мав бути сформований опозиційний коаліційний уряд на чолі з Яіром Лапідом ізраїльський журналіст і політик – 24 канал). Йому передали мандат на формування після того, як це зробити не зміг Нетаньяху.

Відтак це дуже серйозно загрожувало прем'єр-міністру, оскільки він не хотів втрачати владу. Також це загрожувало його політичній кар'єрі, адже поки він очолює уряд – у політика зберігається імунітет від судового переслідування у справ про корупцію, за яку його зараз судять.

Після ескалації Нетаньяху зумів підняти свій рейтинг, розкрутити образ безальтернативного й ефективного прем'єра воєнного часу. Також зірвалося формування опозиційного уряду, адже декілька партій вийшли з коаліційних перемовин,

– пояснив Ілля Куса.

Він додав, наразі ця ініціатива призупинена. Одні дані свідчать, що Нетаньяху знову повернуть мандат на формування уряду. За іншими, прем'єр Ізраїлю може піти й на п'яті дострокові вибори.

ХАМАС посилили позиції в політичному плані, – Куса

На думку експерта, бойовики ХАМАС посилили свої позиції саме в політичному плані. Зараз на їхньому тлі інші палестинські фракції виглядають доволі слабкими. Тому в результаті цієї ескалації ХАМАС завдав поразки своїм конкурентам на західному березі:

Організації визволення Палестини;

руху ФАТХ;

іншими фракціям, які мали брати участь у палестинських виборах у травні 2022 року.

"Можна сказати, що обидві сторони отримали політичні дивіденди – й ізраїльські праві та Нетаньяху, і палестинські радикали", – підсумував Ілля Куса.

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