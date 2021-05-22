Інформацію про проблеми з водопостачанням у Секторі Гази надали в ООН. У ізраїльському податковому управлінні повідомили, що через обстріли 170 сімей живуть в готелях.

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Проблеми з водою в Секторі Гази

В Секторі Гази обстріли Ізраїлю пошкодили майже 50% водопровідних мереж. Ба більше, ситуацію з водою погіршив обстріл анклаву.

Орієнтовно 800 тисяч жителів Сектора Гази позбавлені регулярного доступу до чистої водопровідної води,

– заявили в ООН.

В Управлінні з координації гуманітарних питань ООН підсумували наслідки обстрілів:

зруйновані або пошкоджені орієнтовно 17 тисяч будівель;

з них знищено або непридатні – понад 1,8 тисячі будівель,

пошкодили також 53 заклади освіти та 6 лікарень.

Варто відзначити, що наразі усі школи в Секторі Гази не працюють. До ескалації у них навчались орієнтовно 600 тисяч дітей.

Збитки Ізраїлю майже 80 мільйонів доларів

Видання Newsru.co.il. повідомляє, що податкове управління Ізраїлю оцінило прямий збиток майну від ракетних обстрілів і вандалізму у 250 мільйонів шекелів, що дорівнює 77 мільйонам доларів.

Вони повідомляють, що на момент закінчення операції "Страж стін" в управління подали 5245 позовів. Та очікують, що їх кількість зросте, оскільки не враховані збитки від останніх годин операції та щодо майна сімей, які покинули свої домівки.

За попередніми даними, найбільше від обстрілів постраждали міста:

Ашкелон – пошкодили 787 квартир, подали 1087 позовів;

Ашдод – 228 квартир, 359 позовів;

Рамат-Ган – 227 квартири, 254 позови;

Холон – 188 квартир, 249 позовів;

Петах-Тіква – 182 квартири;

Гіватаїма – 136 квартир;

Тель-Авів – 77 квартир;

кілька будівель в Яффо.

170 сімей виселили з постраждалих від ракетних обстрілів будинків і вони тимчасово проживають в готелях коштом податкового управління,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Міжнародні організації вже надали першу гуманітарну допомогу в Сектор Гази. Зокрема, у десятках вантажівок було чимало ліків, їжі та пального.

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