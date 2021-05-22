Як відомо, передача гуманітарної допомоги стала можливою після того, як Ізраїль знову відкрив перехід Керем-Шалом.
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Всесвітня організація охорони здоров’я закликала створити коридори для евакуації постраждалих людей.
Наслідки загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту
- За даними ЮНІСЕФ, під час бойових дій понад 100 тисяч палестинців змушені були залишити свої будинки на території, яка контролюється бойовиками ХАМАС. Водночас майже 800 тисяч людей не мали доступу до води.
- Загалом із початку ескалації конфлікту між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у секторі Газа вбили щонайменше 227 людей. Серед них було понад 100 жінок та дітей.
- Натомість в Ізраїлі загинули 13 людей, серед яких 2 дітей.
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Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем: головне
- На початку травня у Східному Єрусалимі тривали сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.
- Перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази ХАМАС почало діяти 21 травня, з 2:00. Однак перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.