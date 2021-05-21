Ізраїль та бойовики ХАМАС дотримують домовленості про перемир'я. Однак існувала загроза зриву режиму тиші.

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Обмін обстрілами перед перемир'ям

Буквально за кілька годин до початку дії перемир'я між ХАМАС і Ізраїлем відбулися взаємні обстріли. Спершу ізраїльська сторона менш ніж за 2,5 години завдала потужного удару Сектору Гази. У відповідь ХАМАС пригрозив, що у випадку невиконання домовленості про тишу, "завдасть ударів від Ейлата до Хайфи".

Згодом обстріли зафіксували вже зі сторони Палестини, бойовики завдали удару по значній території Ізраїлю.

Обстріл Сектору Гази перед перемир'ям: дивіться відео

Удару завдали й по ізраїльських містах: карта

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: що відомо