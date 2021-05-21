Израиль и боевики ХАМАС соблюдают договоренности о перемирии. Однако существовала угроза срыва режима тишины.
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Обмен обстрелами перед перемирием
Буквально за несколько часов до начала действия перемирия между ХАМАС и Израилем произошли взаимные обстрелы. Сначала израильская сторона менее чем за 2,5 часа нанесла мощный удар Сектору Газа. В ответ ХАМАС пригрозил, что в случае невыполнения договоренности о тишине, "нанесет удары от Эйлата до Хайфы".
Впоследствии обстрелы зафиксировали уже со стороны Палестины, боевики нанесли удар по значительной территории Израиля.
Обстрел Сектора Газа перед перемирием: смотрите видео
Удар нанесли и по израильским городам: карта
Перемирие между Израилем и ХАМАС: что известно
- Решение о прекращении огня приняли в Израиле. Вечером 20 мая Кабинет безопасности единогласно решил остановить обстрелы. Даже, если это будет односторонняя мера. Впоследствии стало известно, что к деэскалации готовы и палестинцы.
- Режим перемирия между Израилем и боевиками ХАМАС начал действовать с 2:00 21 мая.
- По состоянию на утро 21 мая обе стороны сообщают, что перемирие действительно выполняют, а обстрелы прекратились.
- Вскоре могут снять ограничения по гражданской жизни.