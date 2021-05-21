Израиль и боевики ХАМАС соблюдают договоренности о перемирии. Однако существовала угроза срыва режима тишины.

Читайте также Ночью начало действовать перемирие в Израиле: ЦАХАЛ констатирует тишину

Обмен обстрелами перед перемирием

Буквально за несколько часов до начала действия перемирия между ХАМАС и Израилем произошли взаимные обстрелы. Сначала израильская сторона менее чем за 2,5 часа нанесла мощный удар Сектору Газа. В ответ ХАМАС пригрозил, что в случае невыполнения договоренности о тишине, "нанесет удары от Эйлата до Хайфы".

Впоследствии обстрелы зафиксировали уже со стороны Палестины, боевики нанесли удар по значительной территории Израиля.

Обстрел Сектора Газа перед перемирием: смотрите видео

Удар нанесли и по израильским городам: карта

Перемирие между Израилем и ХАМАС: что известно