Как известно, передача гуманитарной помощи стала возможной после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.

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Всемирная организация здравоохранения призвала создать коридоры для эвакуации пострадавших людей.

Последствия обострения палестино-израильского конфликта

  • По данным ЮНИСЕФ, во время боевых действий более 100 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома на территории, которая контролируется боевиками ХАМАС. В то же время почти 800 тысяч человек не имели доступа к воде.
  • Всего с начала эскалации конфликта между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС в Секторе Газа убили по меньшей мере 227 человек. Среди них было более 100 женщин и детей.
  • В Израиле погибли 13 человек, среди которых 2 детей.

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Конфликт между Палестиной и Израилем: главное