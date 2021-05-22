Как известно, передача гуманитарной помощи стала возможной после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.
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Всемирная организация здравоохранения призвала создать коридоры для эвакуации пострадавших людей.
Последствия обострения палестино-израильского конфликта
- По данным ЮНИСЕФ, во время боевых действий более 100 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома на территории, которая контролируется боевиками ХАМАС. В то же время почти 800 тысяч человек не имели доступа к воде.
- Всего с начала эскалации конфликта между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС в Секторе Газа убили по меньшей мере 227 человек. Среди них было более 100 женщин и детей.
- В Израиле погибли 13 человек, среди которых 2 детей.
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Конфликт между Палестиной и Израилем: главное
- В начале мая в Восточном Иерусалиме продолжались столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- Перемирие между Израилем и Сектором Газа начало действовать 21 мая, с 02:00. Однако перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.