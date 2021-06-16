Річ у тім, що ці кулі були наповнені горючими речовинами. І їхні потрапляння на територію Ізраїлю спричинили понад два десятки пожеж.

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Ізраїль та Палестина знову обмінялися атаками

Ізраїль каже, що атакував у відповідь на провокації

Армія оборони Ізраїлю заявила, що відправила літаки атакувати військові комплекси палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази. Це сталося проти ночі середи, 16 червня.

Військове відомство країни запевнило, що "готове до розгортання будь-яких сценаріїв, враховуючи й відновлення бойових дій". Адже, мовляв, загроза "терористичних актів, яка виходить із Гази", так і не зникла.

Ізраїль запевняє, що атаку на Сектор Гази здійснив не просто так, а у відповідь на ворожі дії. Звідти на територію ізраїльтян прилетіли наповнені горючими речовинами повітряні кулі, які спричинили понад 20 пожеж.

ХАМАС заявляє, що буде "хоробро оборонятися"

ХАМАС цього не спростовував. А заявив тільки, що чинитиме "хоробрий опір".

Тим часом ЗМІ припускають що нова ескалація між Ізраїлем та Палестиною – це випробування реакції нового уряду Ізраїлю, очолюваного правим політиком Нафталі Беннетом.

Попередня ескалація, нагадаємо, почалася 10 травня і тривала 11 днів. Загинули тоді приблизно 250 людей.

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