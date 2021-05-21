Нетаньяху наголосив, що за час операції у Секторі Гази знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС та "Ісламський джихад". Окрім того, ізраїльські військові зруйнували понад 100 кілометрів підземних тунелів, які використовували для своїх дій терористи.

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Ми зробили те, що не робила жодна армія у світі. Ми відкинули ХАМАС на роки назад,

– похвалився прем'єр-міністр Ізраїлю.

Політик зауважив, що наразі Ізраїль є сильним як ніколи. Окрім того, Нетаньяху подякував за підтримку світовим лідерам. Зокрема, президенту США Джо Байдену.

Зверніть увагу! Після тижнів активних бойових дій Ізраїль та бойовики ХАМАС зуміли домовитися про перемир'я. Режим тиші набув чинності з 2:00 21 травня.

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