Нетаньяху подчеркнул, что за время операции в Секторе Газа уничтожили более 200 террористов из движений ХАМАС и "Исламский джихад". Кроме того, израильские военные разрушили более 100 километров подземных туннелей, которые использовали для своих действий террористы.

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Мы сделали то, что не делала ни одна армия в мире. Мы отбросили ХАМАС на годы назад,

– похвастался премьер-министр Израиля.

Политик отметил, что сейчас Израиль является сильным как никогда. Кроме того, Нетаньяху поблагодарил за поддержку мировых лидеров. В частности, президента США Джо Байдена.

Обратите внимание! После недель активных боевых действий Израиль и боевики ХАМАС сумели договориться о перемирии. Режим тишины вступил в силу с 2:00 21 мая.

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