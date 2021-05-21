Нетаньяху подчеркнул, что за время операции в Секторе Газа уничтожили более 200 террористов из движений ХАМАС и "Исламский джихад". Кроме того, израильские военные разрушили более 100 километров подземных туннелей, которые использовали для своих действий террористы.
Актуально После войны: что ждет Израиль и Палестину
Мы сделали то, что не делала ни одна армия в мире. Мы отбросили ХАМАС на годы назад,
– похвастался премьер-министр Израиля.
Политик отметил, что сейчас Израиль является сильным как никогда. Кроме того, Нетаньяху поблагодарил за поддержку мировых лидеров. В частности, президента США Джо Байдена.
Обострение между Палестиной и Израилем: главное
- Обострение конфликта между Израилем и Палестиной состоялось 7 мая. Тогда в результате столкновений на Храмовой горе пострадали более 200 человек.
- Вечером 10 мая со стороны Палестины в сторону Израиля выпустили первые ракеты. В ответ Израиль также начал обстрелы. С тех пор боевые действия фактически не прекращались.
- Жертвами обстрелов стали по меньшей мере 227 палестинцев и 12 израильтян. Среди погибших – более 60 детей.
- Джо Байден несколько раз разговаривал по телефону с Байденом. Лидер США призвал израильского лидера в деэскалации.