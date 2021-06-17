Такое мнение в эфире программы WTF рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Он считает, что сейчас в Израиле и Секторе Газа не готовы к обострению конфликта.

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Эксперт отметил, что обе свои политические цели они выполнили. Однако риск конфликта таки до сих пор существует, как это происходило с так называемыми стихийными провокациями.

"Ситуация действительно очень напряженная. Но если говорится именно о руководстве обеих сторон, то они, конечно, сейчас не хотят воевать, в этом нет смысла", – отметил эксперт Украинского института будущего.

Изменится ли политика Израиля

По его мнению, из-за "природы" коалиции – у которой абсолютно разное видение того, какой должна быть политика Израиля в отношении палестинских и оккупированных территорий – фундаментальных изменений не будет. Эксперт назвал 2 варианта относительно политики Израиля в вопросе конфликта:

примут временное решение о замораживании, например, поселенческой политики – это было условием арабской партии для участия в коалиции, они требовали замораживания строительства новых единиц жилья для еврейских поселенцев на оккупированных территориях;

не поднимать этот вопрос вообще, пока работает коалиция, ведь это может привести к ее развалу.

Илия Куса считает, что никаких существенных изменений на соответствующем направлении не будет, все что будет делать власть – это избегать провокаций настолько, насколько это будет возможно.

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