Видео обстрела и детали о нем опубликовал один из представителей израильской армии. Авихай Эдри отметил, что военные самолеты атаковали военный комплекс, который ХАМАС использовал для подготовки и производства оружия.

Ранее Израиль в огне: атаки из Сектора Газы привели к пожарам

Израиль атаковал два объекта ХАМАСа

Еще одна цель – вход в тоннель, ведущий к Джабалие. Пока из Сектора Газа не поступала информация о жертвах и раненых.

Отметим, что ранее произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными на границе Израиля и Сектора Газа. Палестинцы жгли шины на границе. В ответ израильская армия применяла гранатометы и слезоточивый газ. Пострадали около 10 палестинцев.

Палестинцы жгли шины на границе

Жители автономии запускали воздушные шары с воспалительными устройствами в сторону израильских пограничных городов.

Смотрите видео авиаудара:

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Главное о конфликте между Израилем и Палестиной

  • В начале мая в Восточном Иерусалиме вспыхнул конфликт между израильскими правоохранителями и палестинцами.
  • После этого из Сектора Газа начали обстрелы приграничных городов.
  • Обмен авиаударами привел к гибели более 200 палестинцев и 10 израильтян.
  • Перемирие начало действовать с 21 мая. Однако стороны его время от времени нарушают.