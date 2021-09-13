В Израиле совершили теракт: мужчина с ножом набросился на прохожих

В Иерусалиме 13 сентября мужчина с ножом напал на людей. Два человека получили ранения средней тяжести, еще один мужчина – легкой.

Всем раненым около 20 лет. Двоих забрали в больницу. Теракт произошел на улице Яффо, неподалеку от центральной автобусной станции.

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Как произошло нападение

Пострадавшие находились в магазине возле автостанции. Туда вошел террорист и нанес удары ножом.

Находившийся рядом боец пограничной полиции выстрелил в нападавшего и ранил его. Отметили, что злоумышленника задержали.

Теракт в Новой Зеландии

В начале сентября в Новой Зеландии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. Он ранил по меньшей мере 6 человек. Трагедия произошла в городе Окленд. Полиция застрелила нападавшего. Это произошло в течение минуты после нападения. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала мужчину "жестким экстремистом". Он был вдохновлен идеологией "ИГИЛ".

Чиновница назвала произошедшее терактом.