Нарушение карантина в Израиле: выписали более полумиллиона штрафов
С начала пандемии коронавируса жители Израиля получили более полумиллиона штрафов. Они касались нарушения карантина.
Источник: Xinhuanet
Общая сумма штрафов – 332 миллиона шекелей. Это более 100 миллионов долларов.
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С конца февраля 2020 года, когда в Израиле началась пандемия COVID-19, общая сумма выписанных коронавирусных штрафов достигла 332 миллионов шекелей,
– отметили в сообщении.
Сумма неоплаченных штрафов с учетом процентов за просрочку достигла 308 миллионов шекелей.
Сколько штрафов оплатили
Из примерно 563 тысяч штрафов оплатили лишь 155 700. Их выписывали:
- 55% штрафов за отсутствие маски;
- 41% – за пребывание в общественных местах во время запрета.
Коронавирус в Израиле: что известно
- По состоянию на 3 февраля 2021 года в Израиле коронавирусом заболели 664 651 человек.
- Из них смертельных случаев – 4 890, выздоровели 586 061 инфицированных.
- На прошлой неделе в Израиле от коронавирусной инфекции вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили примерно 3 миллиона человек.
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