С начала пандемии коронавируса жители Израиля получили более полумиллиона штрафов. Они касались нарушения карантина.

Источник: Xinhuanet

Общая сумма штрафов – 332 миллиона шекелей. Это более 100 миллионов долларов.

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С конца февраля 2020 года, когда в Израиле началась пандемия COVID-19, общая сумма выписанных коронавирусных штрафов достигла 332 миллионов шекелей,

– отметили в сообщении.

Сумма неоплаченных штрафов с учетом процентов за просрочку достигла 308 миллионов шекелей.

Отметим! Поскольку на оплату штрафов у израильтян есть до 90 дней, данные с ноября по январь еще не показаны в статистике.

Сколько штрафов оплатили

Из примерно 563 тысяч штрафов оплатили лишь 155 700. Их выписывали:

55% штрафов за отсутствие маски;

41% – за пребывание в общественных местах во время запрета.

Обратите внимание! Ранее на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Израиле увеличили размер взыскания за несоблюдение карантина – до 3 тысяч долларов штрафа.

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