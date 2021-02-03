Порушення карантину в Ізраїлі: виписали понад пів мільйона штрафів
Від початку пандемії коронавірусу жителі Ізраїлю отримали понад пів мільйона штрафів. Вони стосувалися порушення карантину.
Джерело: Xinhuanet
Загальна сума штрафів – 332 мільйонів шекелів. Це – понад 100 мільйонів доларів.
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З кінця лютого 2020 року, коли в Ізраїлі почалася пандемія COVID-19, загальна сума виписаних коронавірусних штрафів досягла 332 мільйонів шекелів,
– зазначили у повідомленні.
Сума неоплачених штрафів з урахуванням відсотків за прострочення, сягнула 308 мільйонів шекелів.
Скільки штрафів оплатили
Із приблизно 563 тисяч штрафів оплатили лише 155 700. Їх виписували:
- 55% штрафів – за відсутність маски;
- 41% – за перебування у громадських місцях під час заборони.
Коронавірус в Ізраїлі: що відомо
- Станом на 3 лютого 2021 року, в Ізраїлі на коронавірус захворіли 664 651 осіб.
- З них смертельних випадків – 4 890, водночас одужало 586 061 інфікованих.
- Минуло тижня в Ізраїлі від коронавірусної інфекції вакцинувалась вже третина населення країни. Першу дозу вакцини отримали приблизно 3 мільйони людей.
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