Від початку пандемії коронавірусу жителі Ізраїлю отримали понад пів мільйона штрафів. Вони стосувалися порушення карантину.

Джерело: Xinhuanet

Загальна сума штрафів – 332 мільйонів шекелів. Це – понад 100 мільйонів доларів.

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З кінця лютого 2020 року, коли в Ізраїлі почалася пандемія COVID-19, загальна сума виписаних коронавірусних штрафів досягла 332 мільйонів шекелів,

– зазначили у повідомленні.

Сума неоплачених штрафів з урахуванням відсотків за прострочення, сягнула 308 мільйонів шекелів.

Зазначимо! Оскільки на оплату штрафів ізраїльтяни мають до 90 днів, дані з листопада по січень ще не зображені у статистиці.

Скільки штрафів оплатили

Із приблизно 563 тисяч штрафів оплатили лише 155 700. Їх виписували:

55% штрафів – за відсутність маски;

41% – за перебування у громадських місцях під час заборони.

Зверніть увагу! Раніше на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Ізраїлі збільшили розмір стягнення за недотримання карантину – до 3 тисячі доларів штрафу.

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