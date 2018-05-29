Израильская армия нанесла ракетные удары по сектору Газа
Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа и начал в регионе спецоперации.
Об этом сообщает армии обороны Израиля в Twitter.
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Отмечается, что в районе могут доноситься взрывы, которые являются частью операции. О деталях пообещали сообщить позже.
По данным издания Alwatanvoice, удары наносятся по позициям группировки Исламский джихад в районах Нави, Бурак, Фаджр и Малик. Им нанесен "существенный ущерб".
Напомним, в конце 2017 президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе произошли массовые протесты и столкновения.