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Израильская армия нанесла ракетные удары по сектору Газа

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Ракетные удары по сектору Газа
Ракетные удары по сектору Газа / Deutsche Welle

Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа и начал в регионе спецоперации.

Об этом сообщает армии обороны Израиля в Twitter.

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Отмечается, что в районе могут доноситься взрывы, которые являются частью операции. О деталях пообещали сообщить позже.

По данным издания Alwatanvoice, удары наносятся по позициям группировки Исламский джихад в районах Нави, Бурак, Фаджр и Малик. Им нанесен "существенный ущерб".

Напомним, в конце 2017 президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе произошли массовые протесты и столкновения.

Теги: Новости политики Новости Израиля Палестина Обстрелы в Газа
Источник: 24 Канал
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