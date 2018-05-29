Ізраїльська армія нанесла ракетні удари по сектору Газа

Ізраїль завдав ракетних ударів по сектору Газа та розпочала в регіоні спецоперацію.

Про це повідомляє армії оборони Ізраїлю в Twitter.

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Зазначається, що в районі можуть доноситися вибухи, які є частиною операції. Про деталі пообіцяли повідомити пізніше.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow — IDF (@IDFSpokesperson) 29 травня 2018 р.

За даними видання Alwatanvoice, удари наносяться по позиціях угрупування Ісламський джихад в районах Наві, Бурак, Фаджр і Малік. Їм завдано "істотної шкоди".

Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.