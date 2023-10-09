Детали трагической истории рассказал консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Защищая детей, погибли Адар и Итай Бердичевски из кибуца Кфар Аза.

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Дети супругов уже в безопасности

Как рассказал Вишняков, супруги спрятали своих 10-месячных близнецов в бомбоубежище. Чтобы отвлечь внимание террористов от детей, они ждали боевиков ХАМАС в доме.

Консул отметил, что Адар и Итай служили в армии, были офицерами и имели оружие дома. После нападения ХАМАС супруги не сдавались и встали на защиту собственного дома.

Олег Вишняков рассказал, что на пороге дома супругов лежали трупы 7 террористов.

Дети Бердичевских, которые в одиночестве провели в комнате 13 часов, уже в безопасности. Детей нашли брат Итая и отец Адар, которые все это время сражались с террористами.

Нападение ХАМАС на Израиль: коротко