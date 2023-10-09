Деталі трагічної історії розповів консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков. Захищаючи дітей, загинули Адар та Ітай Бердичівські із кібуцу Кфар Аза.

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Діти подружжя вже в безпеці

Як розповів Вишняков, подружжя сховало своїх 10-місячних близнюків у бомбосховище. Щоб відвернути увагу терористів від дітей, вони чекали на бойовиків ХАМАС у будинку.

Консул зазначив, що Адар та Ітай служили в армії, були офіцерами та мали зброю вдома. Після нападу ХАМАС подружжя не здавалося і стало на захист власного будинку.

Олег Вишняков розповів, що на порозі будинку подружжя лежали трупи 7 терористів.

Діти Бердичівських, які на самоті провели в кімнаті 13 годин, вже в безпеці. Дітей знайшли брат Ітаю та батько Адар, які весь цей час билися з терористами.

Напад ХАМАС на Ізраїль: коротко