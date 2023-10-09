Деталі трагічної історії розповів консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков. Захищаючи дітей, загинули Адар та Ітай Бердичівські із кібуцу Кфар Аза.

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Діти подружжя вже в безпеці

Як розповів Вишняков, подружжя сховало своїх 10-місячних близнюків у бомбосховище. Щоб відвернути увагу терористів від дітей, вони чекали на бойовиків ХАМАС у будинку.

Консул зазначив, що Адар та Ітай служили в армії, були офіцерами та мали зброю вдома. Після нападу ХАМАС подружжя не здавалося і стало на захист власного будинку.

Олег Вишняков розповів, що на порозі будинку подружжя лежали трупи 7 терористів.

Діти Бердичівських, які на самоті провели в кімнаті 13 годин, вже в безпеці. Дітей знайшли брат Ітаю та батько Адар, які весь цей час билися з терористами.

Напад ХАМАС на Ізраїль: коротко

  • 7 жовтня палестинський рух ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Також бойовики проникли у сім ізраїльських громад на кордоні з Сектором Гази.
  • У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю заявила, що повернула під контроль всі населені пункти на кордоні.
  • Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу анонсував, ймовірно, нові удари по Сектору Гази. Він опублікував ролик, який підписав "ми почали".
  • У відповідь бойовики ХАМАС пригрозили, що на кожен "удар без попередження" і підірваний будинок страчуватимуть по одному ізраїльському цивільному заручнику.
  • За даними Ізраїлю, жертвами нападу ХАМАС стали вже 900 мирних жителів. Ще 2 500 осіб отримали поранення.
  • Ізраїль вже мобілізував до армії 300 тисяч резервістів, що стало найбільшою кількістю призваних військових в історії країни.
  • Також військові заявили, що воєнна кампанія проти терористів ХАМАС може бути "тривалою". Через це у ЦАХАЛ опублікували інструкції для цивільних.
  • Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею і водою щонайменше на 72 години.