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      Израильские военные зафиксировали запуск ракеты со стороны сектора Газа

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      Со стороны Сектора Газы зафиксировано пуск ракеты
      Со стороны Сектора Газы зафиксировано пуск ракеты / Фото из открытых источников

      Запущенная со стороны сектора Газа в субботу ракета упала в незаселенной местности в пустыне Негев на юге Израиля.

      Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

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      Отмечается, что жертв и разрушений в результате обстрела нет. Израильские военные отметили, что это первый запуск с палестинского анклава с 13 ноября, когда радикалы из сектора Газа выпустили за сутки по Израилю почти пять сотен ракет и минометных снарядов, а израильская армия в ответ нанесла удары по 160 целям боевиков в секторе.

      Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила ранее в субботу, что военные засекли запуск ракеты из Сектора Газы в сторону израильской территории. Других подробностей военные пока не сообщали.

      В пятницу один палестинец был убит и шесть пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, где проходил 40-й по счету "Марш возвращения".

      Теги: Оружие Новости Израиля Палестина
      Источник: 24 Канал
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