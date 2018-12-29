Израильские военные зафиксировали запуск ракеты со стороны сектора Газа

Запущенная со стороны сектора Газа в субботу ракета упала в незаселенной местности в пустыне Негев на юге Израиля.

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

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Отмечается, что жертв и разрушений в результате обстрела нет. Израильские военные отметили, что это первый запуск с палестинского анклава с 13 ноября, когда радикалы из сектора Газа выпустили за сутки по Израилю почти пять сотен ракет и минометных снарядов, а израильская армия в ответ нанесла удары по 160 целям боевиков в секторе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила ранее в субботу, что военные засекли запуск ракеты из Сектора Газы в сторону израильской территории. Других подробностей военные пока не сообщали.

В пятницу один палестинец был убит и шесть пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, где проходил 40-й по счету "Марш возвращения".