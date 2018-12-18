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      США разработали новый план урегулирования палестино-израильского конфликта

      44 Читати новину українською
      Никки Хейли
      Никки Хейли / 24 Канал

      Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская администрация разработала новый план палестино-израильского урегулирования, который будет отличаться от предыдущих.

      Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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      Сейчас настало время принять истину – обе стороны выиграли бы от мирного договора. Но палестинцы выиграли бы больше, а Израиль очень рискует. Именно с этой мыслью американская администрация разработала свой план по мирному урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами посредством соглашения,
      – сказала она.

      Хейли сообщила, что сама уже ознакомилась с документом.

      "Это не просто несколько страниц с общими положениями, он гораздо длиннее и подробнее. Этот план будет отличаться от всех предыдущих. Но главный вопрос – спровоцирует ли он другую реакцию?" – заявила Хейли.

      Никки Хейли заметила, что в договоре присутствуют как элементы, которые понравятся обеим сторонам, так и элементы, которые не понравятся ни той, ни другой стороне.

      Таким образом "каждая страна должна будет сделать свой выбор" – сфокусироваться на тех положениях, которые их не устраивают, и отбросить план, или же сосредоточиться на приемлемых частях плана и продолжить переговоры в рамках этого документа.

      Постпред подчеркнула, что окончательное решение должно оставаться за палестинцами и израильтянами.

      "Но мои друзья в ООН, особенно мои арабские и европейские братья и сестры будут также играть очень важную роль", – добавила она.

      Напомним, что активная фаза конфликта на территории сектора Газа продолжается с декабря прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

      Теги: Новости США Новости политики Новости Израиля Палестина
      Источник: 24 Канал
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