США розробили новий план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що американська адміністрація розробила новий план палестино-ізраїльського врегулювання, який буде відрізнятися від попередніх.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

Читайте також: Ще одна країна визнала західний Єрусалим столицею Ізраїлю

Зараз настав час прийняти істину – обидві сторони виграли б від мирного договору. Але палестинці виграли б більше, а Ізраїль дуже ризикує. Саме з цією думкою американська адміністрація розробила свій план з мирного врегулювання конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями за допомогою угоди,

– сказала вона.

Хейлі повідомила, що сама вже ознайомилася з документом.

"Це не просто кілька сторінок із загальними положеннями, він набагато довший і докладніший. Цей план буде відрізнятися від усіх попередніх. Але головне питання – чи спровокує він іншу реакцію?" – заявила Хейлі.

Ніккі Хейлі зауважила, що у договорі присутні як елементи, які сподобаються обом сторонам, так і елементи, які не сподобаються ні тій, ні іншій стороні.

Таким чином "кожна країна повинна буде зробити свій вибір" – сфокусуватися на тих положеннях, які їх не влаштовують, і відкинути план, або ж зосередитися на прийнятних частинах плану і продовжити переговори в рамках цьому документу.

Постпред наголосила, що кінцеве рішення має залишатися за палестинцями та ізраїльтянами.

"Але мої друзі в ООН, особливо мої арабські і європейські брати і сестри будуть також грати дуже важливу роль", – додала вона.

Нагадаємо, що активна фаза конфлікту на території Сектора Гази триває з грудня минулого року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.