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      Ізраїльські військові зафіксували запуск ракети зі сторони Сектора Гази

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      Зі сторони Сектору Гази зафіксовано пуск ракети
      Зі сторони Сектору Гази зафіксовано пуск ракети / Фото з відкритих джерел

      Запущена зі сторони Сектора Гази в суботу ракета впала в незаселеній місцевості у пустелі Негев на півдні Ізраїля.

      Про це повідомило державне ізраїльське радіо Kan.

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      Зазначається, що жертв і руйнувань внаслідок обстрілу немає. Ізраїльські військові наголосили, що це перший запуск з палестинського анклаву з 13 листопада, коли радикали з Сектора Гази випустили за добу по Ізраїлю майже п'ять сотень ракет і мінометних снарядів, а ізраїльська армія у відповідь завдала ударів по 160 цілям бойовиків в секторі.

      Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила раніше в суботу, що військові засікли запуск ракети з Сектора Гази в бік ізраїльської території. Інших подробиць військові поки не повідомляли.

      У п'ятницю один палестинець був убитий і шість постраждали в зіткненнях з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні Сектора Гази, де проходив 40-й за рахунком "Марш повернення".

      Теги: Палестина Новини Ізраїля Зброя
      Джерело: 24 Канал
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