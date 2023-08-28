Политолог-международник Руслан Осипенко поделился с 24 Каналом своим видением относительно того, настолько такой сценарий приемлем для Украины. Он отметил, что такой вариант не дает Украине 100% гарантий во избежание повторения войны.
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"Эту формулу обсуждали давно. Израильский сценарий без вступления в НАТО, чтобы не выполнять 5 статью. Нас вооружают, дают технологии, деньги и мы становимся "вооруженным ежом" в серой зоне, буфером между Россией и Европой", – сказал Осипенко.
Однако, по мнению политолога-международника, Украине не подходит израильский вариант. Ведь Иерусалим гораздо лучше технологически развит, чем все окрестные страны или армии стран, находящихся вокруг.
Что поможет Украине избежать повторения войны: смотрите видео
Баланс сил и интересов
Израилю грозит сразу несколько арабских стран. Однако благодаря тому, что Иерусалим опережает их технологически, экономически и военно, баланс сил на его стороне.
Кроме того, Израиль, в отличие от арабских стран, имеет ядерное оружие. У Украины диаметрально противоположная ситуация. Рядом расположена Россия, которая хочет стереть нас с истории и рассматривает наши земли как свои собственные, имеет ядерное оружие,
– отметил Осипенко.
У Украины ее нет, потому как нас не вооружай одинаково баланс сил и интересов будет на стороне врага. Из-за этого израильский вариант нам не подойдет. Разве если у нас будет ядерное оружие, то тогда мы сравним баланс сил и сможем предотвращать конфликты.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Украина не получила приглашение на вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе. Так что надеется на то, что это произойдет хотя бы в 2024 году. Однако если украинцев снова не пригласят в НАТО, то тогда Украина будет пытаться получить приглашение через год.
- В НАТО заявили, что Украина может вступить в Альянс в обмен на временно оккупированные Россией территории. В то же время президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не уступит России территории, однако наше государство готово обменять разве что Белгород.
- Недавно украинское военное командование во главе с Валерием Залужным провело совещание с коллегами в НАТО. Встреча прошла на польско-украинской границе.