Политолог-международник Руслан Осипенко поделился с 24 Каналом своим видением относительно того, настолько такой сценарий приемлем для Украины. Он отметил, что такой вариант не дает Украине 100% гарантий во избежание повторения войны.

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"Эту формулу обсуждали давно. Израильский сценарий без вступления в НАТО, чтобы не выполнять 5 статью. Нас вооружают, дают технологии, деньги и мы становимся "вооруженным ежом" в серой зоне, буфером между Россией и Европой", – сказал Осипенко.

Однако, по мнению политолога-международника, Украине не подходит израильский вариант. Ведь Иерусалим гораздо лучше технологически развит, чем все окрестные страны или армии стран, находящихся вокруг.

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Баланс сил и интересов

Израилю грозит сразу несколько арабских стран. Однако благодаря тому, что Иерусалим опережает их технологически, экономически и военно, баланс сил на его стороне.

Кроме того, Израиль, в отличие от арабских стран, имеет ядерное оружие. У Украины диаметрально противоположная ситуация. Рядом расположена Россия, которая хочет стереть нас с истории и рассматривает наши земли как свои собственные, имеет ядерное оружие,

– отметил Осипенко.

У Украины ее нет, потому как нас не вооружай одинаково баланс сил и интересов будет на стороне врага. Из-за этого израильский вариант нам не подойдет. Разве если у нас будет ядерное оружие, то тогда мы сравним баланс сил и сможем предотвращать конфликты.

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