Перемирие заключено сроком на полгода. Палестина обязалась прекратить беспорядки на границе Сектора Газы и Израиля, не использовать шары с зажигательной смесью и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль расширит до 24 километров прибрежную зону в районе Сектора Газы, где палестинские рыбаки смогут ловить рыбу, рассказал издание The Times of Israel.

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Также израильские власти позволят ввозить медикаменты и другую помощь для палестинцев. Кроме того, Тель-Авив пообещал начать переговоры по поводу электричества, здравоохранения и контрольно-пропускных пунктов.

Очередной обмен ударами между сторонами начался 4 мая. За это время с территории Сектора Газы по Израилю было выпущено более 700 ракет. 300 военных объектов палестинцев попали под ответный удар израильской армии.

Обострение конфликта

Ситуация на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года. Тогда мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками.

Что такое ХАМАС?Палестинский исламский движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.