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      Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я

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      Ізраїль уклав перемир'я із ХАМАС
      Ізраїль уклав перемир'я із ХАМАС / Judah Ari Gross

      Перемир'я укладено терміном на півроку. Палестина взяла на себе зобов'язання припинити безлади на кордоні Сектора Гази та Ізраїля, не використовувати кулі із запальною сумішшю і підтримувати буферну зону на 300 метрів уздовж кордону.

      В обмін на це Ізраїль розширить до 24 кілометрів прибережну зону в районі Сектора Гази, де палестинські рибалки зможуть ловити рибу, розповіло видання The Times of Israel.

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      Також ізраїльська влада дозволять ввозити медикаменти та іншу допомогу для палестинців. Крім того, Тель-Авів пообіцяв почати переговори з сектором з приводу електрики, охорони здоров'я та контрольно-пропускних пунктів.

      Черговий обмін ударами між сторонами почався 4 травня. За цей час з території Сектора Гази по Ізраїлю було випущено більше 700 ракет. 300 військових об'єктів палестинців потрапили під удар ізраїльської армії, який вона  завдала у відповідь.

      Загострення конфлікту

      Ситуація на кордоні Сектора Гази загострилася навесні 2018 року. Тоді мирний протест переріс у масові заворушення та сутички протестувальників з ізраїльськими військами.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

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      Теги: Новини політики ХАМАС Новини Ізраїля
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