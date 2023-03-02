Изучение крипты и блокчейна позволит изменять мир, – Владимир Носов

В Украине запустили масштабную образовательную программу по криптограмотности. Присоединиться к обучению может любой желающий на безвозмездной основе.

Об этом объявил Владимир Носов – CEO крупнейшей в Европе криптобиржи WhiteBIT, которая стала одним из основных партнеров нового для украинцев проекта, реализуемого в сотрудничестве с Минцифры.

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Присоединиться к обучению может каждый желающий на безвозмездной основе. Образовательный курс, по словам Носова, предусматривает 100 часов теоретических и практических занятий с участием ведущих экспертов отрасли.

В частности, участники программы смогут узнать о механизмах работы Bitcoin и Ethereum, о стандартах токенов на уровне блокчейна, особенностях цифровых активов, как пользоваться криптогаманцами и так далее.

Этот уникальный по масштабу проект в Украине посвящен криптограмотности. Украинцы продолжают задавать уровень всему миру, в том числе в технологическом развитии. И это только начало. Потому что украинцы должны уметь пользоваться цифровыми активами, чтобы уверенно смотреть в будущее. Учите крипту и блокчейн – это позволит вам изменять мир,

– комментирует Владимир Носов.

Запуск образовательного проекта по криптограмотности реализован благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации, WhiteBIT, Filecoin Foundation for Decentralized Web, Atlantis.world и других игроков индустрии.

Партнерство государства с частными компаниями в сфере распространения знаний о блокчейне – жизненно важная составляющая для превращения Украины в цифровое государство. Это верный курс. Я рад, что каждый день знания о крипте в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает – для украинцев это станет залогом лидерских позиций в будущем.

– подытожил Владимир Носов.