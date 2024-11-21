Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. О неизбежном извержении вулкана местных предупредили заранее.

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Что известно об извержении вулкана Исландии

Рыбацкий городок Гриндавик, где ранее проживало около 4 000 человек, сейчас почти полностью безлюдный из-за предыдущих эвакуаций, вызванных угрозой лавовых потоков.

Для защиты города и ключевых объектов инфраструктуры, таких как электростанция и спа-комплекс "Голубая лагуна", власти построили защитные барьеры, чтобы перенаправить расплавленную породу.

Извержение вулкана в Исландии: смотрите видео

Ученые объяснили, что Исландия, где проживает примерно 400 000 человек, расположена на границе Евразийской и Североамериканской тектонических плит. Это делает страну зоной повышенной сейсмической активности с гейзерами, термальными источниками и большим количеством вулканов.

Ученые прогнозируют, что вулканическая активность на полуострове Рейкьянес может длиться десятилетиями или даже столетиями. В то же время по их оценкам, современные извержения вряд ли вызовут такие разрушения, как в 2010 году, когда извержение вулкана Эйяфьятлайокудль парализовало авиасообщение в Европе из-за огромных облаков пепла.

В издании RUV рассказали, что трещина, откуда вытекает лава, имеет длину около трех километров. Масштабы этого извержения значительно меньше по сравнению с предыдущим, которое произошло в августе. К утру интенсивность вулканической активности уже начала спадать.