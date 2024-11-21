Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Про неминуче виверження вулкана місцевих попередили заздалегідь.

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Що відомо про виверження вулкана Ісландії

Рибальське містечко Гріндавік, де раніше проживало близько 4 000 осіб, зараз майже повністю безлюдне через попередні евакуації, спричинені загрозою лавових потоків.

Для захисту міста та ключових об'єктів інфраструктури, таких як електростанція та спа-комплекс "Блакитна лагуна", влада побудувала захисні бар’єри, щоб перенаправити розплавлену породу.

Виверження вулкана в Ісландії: дивіться відео

Науковці пояснили, що Ісландія, де мешкає приблизно 400 000 людей, розташована на межі Євразійської та Північноамериканської тектонічних плит. Це робить країну зоною підвищеної сейсмічної активності з гейзерами, термальними джерелами та великою кількістю вулканів.

Науковці прогнозують, що вулканічна активність на півострові Рейк'янес може тривати десятиліттями або навіть століттями. Водночас за їхніми оцінками, сучасні виверження навряд чи спричинять такі руйнування, як у 2010 році, коли виверження вулкана Ейяфьятлайокудль паралізувало авіасполучення в Європі через величезні хмари попелу.

У виданні RUV розповіли, що тріщина, звідки витікає лава, має довжину близько трьох кілометрів. Масштаби цього виверження значно менші порівняно з попереднім, яке сталося у серпні. До ранку інтенсивність вулканічної активності вже почала спадати.