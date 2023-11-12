В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана: эвакуировали целый город

Исландский город Гриндовик вблизи столицы Рейкьявик ожидает извержения вулкана Фаградальсфьятль. Населённый пункт оказался под опасностью.

В Гриндавике проживают более 3000 человек. Утром 11 ноября жителей города эвакуировали сразу после того, как смещение магмы под земной корой повлекло за собой сотни землетрясений, что, как считают, является предвестником извержения.

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Что происходит в Гриндавике

Город расположен примерно в 40 километрах юго-западнее Рейкьявика, вблизи геотермальной электростанции Свартсенги, основного поставщика электроэнергии и воды для 30 000 жителей полуострова Рейкьянес, а также водохранилища с пресной водой.

Наиболее вероятным сценарием будет открытие трещины в земле у Гриндавика. Сейчас в земле разлом протяженностью около 15 километров. Извержение может произойти в любой точке этого разлома.

Разлом в земле в Гриндавике: смотрите видео

Мы очень обеспокоены состоянием всех домов и инфраструктуры в этом районе,

– заявил Видир Рейниссон, глава Управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии.

Однако он не исключает возможности извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла. Хотя это менее вероятный сценарий.

По его словам, сейсмическая активность "началась очень быстро". Хотя пока она немного замедлилась", это ничего не говорит о случившемся дальше. Координатор метеорологического бюро вулканических опасностей Сара Барсотти добавила, что эксперты были удивлены количеством лавы и скоростью, с которой она накапливалась, назвав эту активность "беспрецедентным событием".

Вулкан начал извержение: видео

Землетрясения и подъем грунта, вызванные проникновением магмы, уже нанесли ущерб дорогам и домам в Гриндавике и его окрестностях.

В Исландии объявили чрезвычайное положение

Исландия объявила чрезвычайное положение. Жителей Гриндавика вывозили на машинах экстренных служб в сопровождении работников гражданской обороны, а силы призвали других жителей не ездить в сторону Гриндавика. Однако некоторым людям разрешили ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать домашних животных и необходимые вещи, поскольку эксперты предупредили, что извержение может произойти в течение нескольких дней или даже часов.

В нескольких близлежащих городах открылись приюты для экстренных ситуаций и центры помощи, но большинство жителей Гриндавика остановились у друзей или родственников.