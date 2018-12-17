Известна цена квартир, которые в Украине пользуются наибольшим спросом

Аналитики выяснили, жилая недвижимость какого ценового диапазона пользуется наибольшим спросом в Украине.

По прогнозам экспертов, на обвал цен на рынке жилой недвижимости Украины надеяться не стоит.

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А по итогам 2018 года можно сделать вывод, какое жилье в дальнейшем будет пользоваться спросом среди украинцев.

На сегодня больше интересуются квартирами в ценовой категории от 30 до 100 тысяч долларов, сообщает "Деловая столица". В этом ценовом сегменте работает 80% застройщиков Киева.

Аналитика показывает, что за последние полтора года количество сделок в 50 тысяч долларов заметно возросла. В то же время стоимость жилья выросла в среднем на 20%.

Эксперты констатируют активность рынка новостроек столицы. Росту спроса на жилье способствуют программы лояльности и финансовые инструменты – рассрочка от застройщика, партнерские программы ипотечного кредитования с банками.

Ранее 24 канал подробно объяснял, какие программы кредитования жилья на сегодня действуют в Украине.

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К слову, по данным Госстата за первые 3 квартала 2018 года в Украине было введено в эксплуатацию более 5,2 миллиона квадратных метров жилья, а наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры.