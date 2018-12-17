18:53
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Известна цена квартир, которые в Украине пользуются наибольшим спросом

      132 Читати новину українською
      Какие квартиры пользуются наибольшим спросом в Украине
      Какие квартиры пользуются наибольшим спросом в Украине / Shutterstock

      Аналитики выяснили, жилая недвижимость какого ценового диапазона пользуется наибольшим спросом в Украине.

      По прогнозам экспертов, на обвал цен на рынке жилой недвижимости Украины надеяться не стоит.

      Читайте также: Когда благоприятное время для покупки недвижимости

      А по итогам 2018 года можно сделать вывод, какое жилье в дальнейшем будет пользоваться спросом среди украинцев.

      На сегодня больше интересуются квартирами в ценовой категории от 30 до 100 тысяч долларов, сообщает "Деловая столица". В этом ценовом сегменте работает 80% застройщиков Киева.

      Аналитика показывает, что за последние полтора года количество сделок в 50 тысяч долларов заметно возросла. В то же время стоимость жилья выросла в среднем на 20%.

      Эксперты констатируют активность рынка новостроек столицы. Росту спроса на жилье способствуют программы лояльности и финансовые инструменты – рассрочка от застройщика, партнерские программы ипотечного кредитования с банками.

      Ранее 24 канал подробно объяснял, какие программы кредитования жилья на сегодня действуют в Украине.

      Читайте также: Как стать на квартирный учет: инструкция

      К слову, по данным Госстата за первые 3 квартала 2018 года в Украине было введено в эксплуатацию более 5,2 миллиона квадратных метров жилья, а наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
       
      Теги: Новости Украины Новости Киева Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      сегодня , 18:01 Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      Наталя Боднар 35
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сегодня , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 46
      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      сегодня , 17:06 "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      Борис Немировський 2832
      Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      сегодня , 16:03 Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      Сергій Лещенко 236
      Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      сегодня , 16:00 Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      92
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук