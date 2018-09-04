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Известна судьба законопроекта о блокировании сайтов

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Законопроект отправили на доработку
Законопроект отправили на доработку / GadgetsBoy

Комитет Верховной рады по вопросам информатизации и связи отправил законопроект на доработку, поскольку считает многие его нормы "недемократическими".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По словам председателя комитета Верховной рады по вопросам информатизации и связи Александра Данченко, комитет очень серьезно рассмотрел этот законопроект. По его выводам, в нынешнем виде он не может быть принят ни в коем случае.

Мое видение в том, чтобы делать новый законопроект профессионально с общественными объединениями для того, чтобы с одной стороны защитить информационное пространство от государства-агрессора, а с другой, прикрываясь войной, не нарушить все права и свободы граждан,
– добавил Данченко.

Напомним, во вторник, 4 сентября, Верховная Рада открыла 9 сессию. Во время заседания Рада приняла, в частности "антипиратский" закон.

О каком законопроекте идет речь?
Законопроект № 6688 был зарегистрирован в Верховной Раде в июле 2017 года. Среди прочего, он предусматривает право блокировать сайты, которые "распространяют информацию, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления". С тех пор в парламенте дважды пробовали включить его в повестку дня, однако для этого не хватало голосов.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Информационные технологии Кибербезопасность Законодательство Интернет
Источник: 24 Канал
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