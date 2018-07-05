Блокировать интернет: кому и как угрожает новый законопроект 6688 по информбезопасности

В парламенте не отказались от идеи принятия законопроекта по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который практически все общественные и правозащитные организации назвали диктаторским и "продуктом ФСБ". В случае его принятия власти получат возможность запросто блокировать "неугодные" сайты.

В прошлом году этот законопроект №6688 не внесли на рассмотрение Рады – не хватило голосов в поддержку. В этом году – таки смогли. Причем в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны положительное заключение уже дали и рекомендовали Раде поддержать законопроект. Сейчас в четверг, 5 июля, проект не включили в повестку, однако сделать это могут в другой пленарный день.

Зато целый ряд общественных и правозащитных организаций призывают депутатов не голосовать за этот законопроект, который, по словам председателя правления Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, "грубо нарушает права человека и национальное законодательство, в том числе – Конституцию Украины".

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Почему этот документ эксперты называют опасным и кого он заденет – читайте дальше.

Кто получает "бонусы"

Органы государственной власти и ее представители. Они получают возможность по своему усмотрению решать вопрос блокировки информационных ресурсов, без решений суда. Законопроект 6688 прописывает слишком широкое определение оснований для ограничения доступа к веб-сайтам. Зато надлежащих механизмов контроля за действиями уполномоченных органов и их представителей и гарантий защиты прав человека нет. Так же как и предельных сроков временного блокирования веб-сайтов.



У правоохранителей появится возможность "прикрыть" неугодные сайты без санкции суда

СБУ получает еще больше – неконтролируемые полномочия в сфере надзора за исполнением требований относительно блокировки веб-сайтов. Прямая дорога к злоупотреблениям и давлению на операторов телекоммуникаций и других субъектов.

Кого "прижмут"

Операторы телекоммуникаций и другие субъекты предоставления телекоммуникационных услуг получат значительное усиление ответственности за невыполнение каких-либо требований о предоставлении телекоммуникационных услуг или блокирования ресурсов, независимо от серьезности нарушений. Также они получат значительные финансовые обязательства – за собственные средства закупать и устанавливать определенные государством технические средства, необходимые для блокировки доступа к информационным ресурсам.

Поскольку власть и СБУ получат возможность по своему усмотрению решать, может ли тот или иной сайт нести киберугрозы и "информационный терроризм", то и блокировать за это смогут практического любой ресурс. От интернет-СМИ до сайтов компаний.

Законопроектом также предусмотрено установление специального технического оборудования для "отсеивания" опасного трафика. Специалисты говорят, что эта фильтрация HTTPS будет работать, если все пользователи установят ключи шифрования. Если этого не сделать – не будет возможности доступа к интернету вообще. А это значит – ни один пользователь интернета не будет анонимным, за каждым интернет-шагом будут следить виртуально, о вас будет известно все.

Какие еще запреты прописывает 6688

Он продолжает практику произвольного и непрозрачного блокирования доступа к информационным ресурсам на основании Закона Украины "О санкциях". А это противоречит Конституции Украины, Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод – подчеркивают правозащитники.

Кроме того, 6688 еще и копирует российские методы: им предусматривается ведение реестра запрещенных информационных ресурсов. И операторы телекоммуникаций должны ограничивать доступ к ресурсам, которые попадают в этот реестр.

Что говорят специалисты

Они называют ситуацию с принятием 6688 опасной. "Все хуже, чем мы думали".

Высока вероятность, что мы получим одновременно: досудебное блокирование любых сайтов (возможно, именно вашего, сайтов ваших любимых антикоррупционных программ), украинский аналог "роскомнадзору", а также невозможность в дальнейшем обсуждать аналогичные действия любой ветви власти, потому что это подпадет под пункт об "осуществлении влияния на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозных или других взглядов виновного (террориста)",

– написала в своем посте на Фейсбуке медиаэксперт " Татьяна Попова.

Член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев рассказал, что ему удалось в кулуарах ВР пообщаться с заместителем начальника СБУ Олегом Фроловым, как вывод - "все гораздо хуже, чем мы представляли".

С приватностью данных в сети можно будет попрощаться навсегда. От этого сознательно отказались даже в России, Беларуси и Китае, некоторое время такая система работала в Казахстане, но из-за очевидных проблем от нее отказались и там,

– отметил Тульев.

Консультант по вопросам кибербезопасности Егор Папишев констатировал, что "надвигаются серьезные неприятности", о которых большинство и не в курсе.

По его словам, законопроект № 6688 подается под соусом повышения уровня кибербезопасноти и борьбы с вирусными угрозами и атаками, а на самом деле это:

Жестокая цензура Интернета. Хуже, чем в РФ. Блокировка ресурсов (без суда), которую вы, скорее всего, не сможете обойти. За вас будут решать, что показывать, а что нет. Полная потеря вами анонимности. Подробный мониторинг вашего трафика. О вас будут знать все,

– уточнил Папишев.

Способны ли такие шаги повысить уровень кибербезопасности? Эксперты очень сомневаются.