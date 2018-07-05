Блокувати інтернет: кому і як загрожує новий законопроект 6688 щодо інформбезпеки

У парламенті не відмовились від ідеї прийняття законопроекту щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері, який практично усі громадські та правозахисні організації назвали диктаторським і "продуктом ФСБ". В разі його прийняття влада отримає можливість запросто блокувати "неугодні" сайти.

Минулого року цей законопроект №6688 не внесли на розгляд Ради – не вистачило голосів на підтримку. Цього року – таки спроміглися. Причому у Комітеті ВРУ з питань національної безпеки та оборони позитивний висновок вже надали і рекомендували Раді підтримати законопроект. Наразі у четвер, 5 липня, проект не включили в порядок денний, однак зробити це можуть в інший пленарний день.

Натомість ціла низка громадських та правозахисних організацій закликають депутатів не голосувати за цей законопроект, який, за словами голови правління Центру інформації про права людини Тетяни Печончик, "грубо порушує права людини та національне законодавство, в тому числі – Конституцію України".

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Чому цей документ експерти називають небезпечним та кого він зачепить – читайте далі.

Хто отримує "бонуси"

Органи державної влади та її представники. Вони отримують можливість на власний розсуд вирішувати питання блокування інформаційних ресурсів, без рішень суду. Законопроект 6688 прописує занадто широке визначення підстав для обмеження доступу до веб-сайтів. Натомість належних механізмів контролю за діями уповноважених органів та їх представників і гарантій захисту прав людини немає. Так само як і граничних термінів тимчасового блокування веб-сайтів.



У правоохоронців з'явиться можливість "прикрити неугодні сайти" без санкції суду

СБУ отримує ще більше – неконтрольовані повноваження у сфері нагляду за виконанням вимог щодо блокування веб-сайтів. Пряма дорога до зловживань та тиску на операторів телекомунікацій та інших суб’єктів.

Кого "притиснуть"

Оператори телекомунікацій та інші суб'єкти надання телекомунікаційних послуг отримають значне посилення відповідальності за невиконання будь-яких вимог щодо надання телекомунікаційних послуг чи блокування ресурсів, незалежно від серйозності порушень. Також вони отримають значні фінансові зобов’язання – за власні кошти закуповувати та встановлювати визначені державою технічні засоби, необхідні для блокування доступу до інформаційних ресурсів.

Оскільки влада і СБУ отримають можливість на власний розсуд вирішувати, чи може той чи інший сайт нести кіберзагрози та "інформаційний тероризм", то і блокувати за це зможуть практичного будь-який ресурс. Від інтернет-ЗМІ до сайтів компаній.

Законопроектом також передбачено встановлення спеціального технічного обладнання для "відсіювання" небезпечного трафіку. Спеціалісти кажуть, що ця фільтрація HTTPS працюватиме, якщо всі користувачі встановлять ключі шифрування. Якщо цього не зробити – не матимуть можливості доступу до інтернету взагалі. А це значить – жоден користувач інтернету не буде анонімним, за кожним інтернет-кроком стежитимуть віртуально, про користувача буде відомо все.

Які ще заборони прописує 6688

Він продовжує практику свавільного і непрозорого блокування доступу до інформаційних ресурсів на підставі Закону України "Про санкції". А це суперечить Конституції України, Міжнародному пакту про громадянські та політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – наголошують правозахисники.

До всього 6688 ще й наслідує російські методи: ним передбачається ведення реєстру заборонених інформаційних ресурсів. І оператори телекомунікацій мають обмежувати доступ до ресурсів, які потрапляють у цей реєстр.

Що кажуть фахівці

Вони називають ситуацію з прийняттям 6688 небезпечною. "Все гірше, ніж ми думали".

Висока вирогідність, що ми отримаємо одночасно: досудове блокування будь яких сайтів (можливо, саме вашого, чи сайтів ваших улюблених антикорупційних програм), український аналог "роскомнадзору", а також неможливість у подальшому обговорювати аналогічні дії будь якої гілки влади, тому що це підпаде під пункт про "здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста)",

– написала у своєму пості на Фейсбуці медіаексперт Тетяна Попова.

Член правління Інтернет-асоціації України Максим Тульєв розповів, що йому вдалося в кулуарах ВР поспілкуватися з заступником начальника СБУ Олегом Фроловим, як висновок - "все значно гірше, ніж ми уявляли".

З приватністю даних в мережі можна буде попрощатися назавжди. Від цього свідомо відмовилися навіть в Росії, Білорусі та Китаї, деякий час така система працювала в Казахстані, але через очевидні проблеми від неї відмовилися і там,

– зазначив Тульєв.

Консультант з питань кібербезпеки Єгор Папишев констатував, що "насуваються серйозні неприємності", про які більшість і не в курсі.

За його словами, законопроект № 6688 подається під соусом підвищення рівня кібербезпекиі та боротьби з вірусними загрозами та атаками, а насправді це:

Жорстока цензура Інтернет. Гірше, ніж у РФ. Блокування ресурсів (без суду), яке ви, швидше за все, не зможете обійти. За вас будуть вирішувати, що показувати, а що ні. Повна втрата вами анонімності. Детальний моніторинг вашого трафіку. Про вас будуть знати все,

– уточнив Папишев.

Чи здатні такі кроки підвищити рівень кібербезпеки? Експерти дуже сумніваються.