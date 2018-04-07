Известная французская авиакомпания отменила значительную часть рейсов
В субботу, 7 апреля, известный французский национальный авиаперевозчик Air France отменил около 30% рейсов из-за событий в стране.
Об этом сообщает The Associated Press.
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Авиакомпания отменила рейсы из-за протестов сотрудников. В аэропорту Шарль де Голль и Орли отменили четверть рейсов.
Стоит отметить, что работники авиакомпании устраивают забастовку уже в пятый раз.
Напомним, 23 марта, железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.
Источник: 24 Канал
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