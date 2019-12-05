00:45
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Известная модель Хелена Кристенсен выложила видео об украинце, который помогает переселенцам

      15 Читати новину українською
      Модель Хелена Кристенсен поделилась историей об украинце, которых помогает переселенцам из Донбасса / Кадр из видео

      Всемирно известная супермодель Хелена Кристенсен опубликовала видео об украинце Олеге, который помогает пожилым переселенцам, "жизнь которых была разорвана войной на Востоке" Украины.

      "Супергерои есть везде. Олег – один из них. Он решил отказаться от своей нормальной жизни и вложил все свои усилия и энергию в помощь пожилым людям, жизнь которых была разорвана войной на Востоке", – написала Кристенсен в своем инстаграме..

      К теме: Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика

      "Меня поразило то, что я была свидетелем этой поездки, и, поделившись своей историей со своими подписчиками, вы, ребята, помогли собрать достаточно денег на больший, лучший дом, чтобы эти прекрасные люди могли переехать. Супергерои есть везде", – добавила модель.

      На видео модель рассказала, что находится сейчас в Украине совместно с Агентством ООН по делам беженцев как фотограф и рассказчик.

      Что известно о Хелене Кристенсен?
      Датская супермодель и фотограф. Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов, участвовала в показах ряда известных модных брендов. Появлялась на обложках таких известных журналов, как Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar и Allure. Также была одним из ангелов Victoria's Secret и появлялась в каталогах этой компании.

      В 1994 году Хелена стала одной из звезд легендарного календаря Пирелли. В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game.

      Хелена владеет антикварным магазином на Манхэттене (Нью-Йорк). Также выпускает линию одежды Christensen & Sigersen. Кристенсен также является фотографом, и ее работы появлялись в Marie Claire и ELLE.

      Пожар в Одессе на Троицкой: количество пострадавших возросло до 29, что произошло в колледже
      4 декабря
      2327
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости LifeStyle
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      4 декабря , 22:07 Главные новости 4 декабря: пожар в Одессе, суд по делу убийства 3-летнего сына Соболева
      Анастасія Зазуляк 297
      4 декабря , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 270
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      841
      4 декабря , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1700
      4 декабря , 18:40 Задержание Онищенко в Германии: против кого будет свидетельствовать коррумпированный экс-нардеп
      Інна Жолобович 504
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук