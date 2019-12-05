Известная модель Хелена Кристенсен выложила видео об украинце, который помогает переселенцам
Всемирно известная супермодель Хелена Кристенсен опубликовала видео об украинце Олеге, который помогает пожилым переселенцам, "жизнь которых была разорвана войной на Востоке" Украины.
"Супергерои есть везде. Олег – один из них. Он решил отказаться от своей нормальной жизни и вложил все свои усилия и энергию в помощь пожилым людям, жизнь которых была разорвана войной на Востоке", – написала Кристенсен в своем инстаграме..
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"Меня поразило то, что я была свидетелем этой поездки, и, поделившись своей историей со своими подписчиками, вы, ребята, помогли собрать достаточно денег на больший, лучший дом, чтобы эти прекрасные люди могли переехать. Супергерои есть везде", – добавила модель.
На видео модель рассказала, что находится сейчас в Украине совместно с Агентством ООН по делам беженцев как фотограф и рассказчик.
Что известно о Хелене Кристенсен?
Датская супермодель и фотограф. Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов, участвовала в показах ряда известных модных брендов. Появлялась на обложках таких известных журналов, как Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar и Allure. Также была одним из ангелов Victoria's Secret и появлялась в каталогах этой компании.
В 1994 году Хелена стала одной из звезд легендарного календаря Пирелли. В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game.
Хелена владеет антикварным магазином на Манхэттене (Нью-Йорк). Также выпускает линию одежды Christensen & Sigersen. Кристенсен также является фотографом, и ее работы появлялись в Marie Claire и ELLE.