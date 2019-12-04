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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Відома модель Гелена Крістенсен виклала відео про українця, який допомагає переселенцям

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      Модель Гелена Крістенсен поділилась історією про українця, яких допомагає переселенцям з Донбасу / Кадр з відео

      Всесвітньовідома супермодель Гелена Крістенсен опублікувала відео про українця Олега, який допомагає літнім переселенцям, "життя яких було розірвано війною на Сході" України.

      "Супергерої є скрізь. Олег – один із них. Він вирішив відмовитися від свого нормального життя і вклав усі свої зусилля та енергію в допомогу людям похилого віку, життя яких було розірвано війною на Сході", – написала Крістенсен у своєму інстаграмі.

      До теми: Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка

      "Мене дуже вразило те, що я була свідком цієї поїздки, і, поділившись своєю історією зі своїми підписниками, ви, хлопці, допомогли зібрати достатньо грошей на більший, кращий будинок, щоб ці прекрасні люди могли переїхати. Супергерої є скрізь", – додала модель.

      На відео модель розповіла, що перебуває зараз в Україні разом з Агентством ООН у справах біженців як фотограф та оповідач.

      Що відомо про Гелену Крістенсен? Датська супермодель і фотограф. Є однією з найвпізнаваніших моделей 1990-х років, брала участь у показах низки відомих модних брендів. З'являлася на обкладинках таких відомих журналів, як Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar і Allure. Також була одним з ангелів Victoria's Secret і з'являлася в каталогах цієї компанії.

      У 1994 році Гелена стала однією із зірок легендарного календаря Піреллі. У 1991 році знялася в музичному кліпі Кріса Айзека Wicked Game.

      Гелена володіє антикварним магазином на Мангеттені (Нью-Йорк). Також випускає лінію одягу Christensen & Sigersen. Крістенсен також є фотографом, і її роботи з'являлися в Marie Claire і ELLE.

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      4 грудня
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини LifeStyle Війна на Донбасі
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