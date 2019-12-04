Відома модель Гелена Крістенсен виклала відео про українця, який допомагає переселенцям
Всесвітньовідома супермодель Гелена Крістенсен опублікувала відео про українця Олега, який допомагає літнім переселенцям, "життя яких було розірвано війною на Сході" України.
"Супергерої є скрізь. Олег – один із них. Він вирішив відмовитися від свого нормального життя і вклав усі свої зусилля та енергію в допомогу людям похилого віку, життя яких було розірвано війною на Сході", – написала Крістенсен у своєму інстаграмі.
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"Мене дуже вразило те, що я була свідком цієї поїздки, і, поділившись своєю історією зі своїми підписниками, ви, хлопці, допомогли зібрати достатньо грошей на більший, кращий будинок, щоб ці прекрасні люди могли переїхати. Супергерої є скрізь", – додала модель.
На відео модель розповіла, що перебуває зараз в Україні разом з Агентством ООН у справах біженців як фотограф та оповідач.
Що відомо про Гелену Крістенсен? Датська супермодель і фотограф. Є однією з найвпізнаваніших моделей 1990-х років, брала участь у показах низки відомих модних брендів. З'являлася на обкладинках таких відомих журналів, як Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar і Allure. Також була одним з ангелів Victoria's Secret і з'являлася в каталогах цієї компанії.
У 1994 році Гелена стала однією із зірок легендарного календаря Піреллі. У 1991 році знялася в музичному кліпі Кріса Айзека Wicked Game.
Гелена володіє антикварним магазином на Мангеттені (Нью-Йорк). Також випускає лінію одягу Christensen & Sigersen. Крістенсен також є фотографом, і її роботи з'являлися в Marie Claire і ELLE.