Известная российская певица Анна Семенович попала в базу "Миротворца"

Экс-солистка группы "Блестящие", российская телеведущая и бывшая фигуристка Анна Семенович загремела в базу "Миротворца".

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", – говорится на сайте организации.

Недавно певица была замечена на территории оккупированного Донецка и аннексированного Крыма. В своем Instagram россиянка выложила соответствующие фото.