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Відома російська співачка Анна Семенович потрапила в базу "Миротворця"

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Анна Семенович потрапила до бази "Миротворця"
Анна Семенович потрапила до бази "Миротворця" / Фото із соцмереж

Екс-солістка гурту "Блестящие", російська телеведуча і колишня фігуристка Анна Семенович загриміла до бази "Миротворця".

Відповідна інформація з'явилася в розділі "Чистилище".

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"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", – сказано на сайті організації.

Нещодавно співачка була помічена на території окупованого Донецька і анексованого Криму. В своєму Instagram росіянка виклала відповідні фото. 


Співачка Анна Семенович потрапила в базу "Миротворця"

Теги: Новини України Російська пропаганда Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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