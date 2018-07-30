Відома російська співачка Анна Семенович потрапила в базу "Миротворця"
Екс-солістка гурту "Блестящие", російська телеведуча і колишня фігуристка Анна Семенович загриміла до бази "Миротворця".
Відповідна інформація з'явилася в розділі "Чистилище".
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"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", – сказано на сайті організації.
Нещодавно співачка була помічена на території окупованого Донецька і анексованого Криму. В своєму Instagram росіянка виклала відповідні фото.
Співачка Анна Семенович потрапила в базу "Миротворця"