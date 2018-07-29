Новинський потрапив до бази "Миротворця"

Народний депутат Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази "Миротворець". Дані про нього з’явилася у розділі "Чистилище".

На сайті "Миротворця" Новинського називають "відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. "Русского мира" від імені УПЦ МП".

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"Противник незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію", – йдеться у повідомленні на сайті.



Новинського внесли у базу "Миротворець"

Нагадаємо, стало відомо, що Вадим Новинський задекларував декілька квартир у Росії. Площа найбільшої — 452,8 квадратні метри, а найменшої — 55 квадратних метри. Загальний розмір помешкань "опозиціонера" в країні-агресорі становить 996,3 квадратних метри.