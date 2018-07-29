Новинский попал в базу "Миротворца"

Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Данные о нем появилась в разделе "Чистилище".

На сайте "Миротворца" Новинского называют "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т.зв. "Русского мира" от имени УПЦ МП".

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"Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию", – говорится в сообщении на сайте.

Новинского внесли в базу "Миротворец"

Напомним, стало известно, что Вадим Новинский задекларировал несколько квартир в России. Площадь самой большой — 452,8 квадратных метра, а наименьшей — 55 квадратных метра. Общий размер помещений "оппозиционера" в стране-агрессоре составляет 996,3 квадратных метра.