Новинский попал в базу "Миротворца"
Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Данные о нем появилась в разделе "Чистилище".
На сайте "Миротворца" Новинского называют "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т.зв. "Русского мира" от имени УПЦ МП".
Читайте также: Кто из политиков засветился в крестном ходе от Московского патриархата: красноречивые фото
"Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию", – говорится в сообщении на сайте.
Новинского внесли в базу "Миротворец"
Напомним, стало известно, что Вадим Новинский задекларировал несколько квартир в России. Площадь самой большой — 452,8 квадратных метра, а наименьшей — 55 квадратных метра. Общий размер помещений "оппозиционера" в стране-агрессоре составляет 996,3 квадратных метра.