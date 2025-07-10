Об этом в эфире 24 канала заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он добавил, что в пресс-релизе есть предложение, в котором отмечается, что США будут принимать меры для продолжения мониторинга, оценки помощи и ее эффективности, которую предоставляют США другим странам, в частности Украине, по принципу "Америка велика".

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Объемы помощи не разглашаются

Он пояснил, что то есть была внесена соответствующая поправка в заявление от 8 июля, которое уже обнародовано. Есть также сообщение от пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс, которая подтвердила, что Украина будет получать помощь.

Объемы этой помощи пока не разглашаются. Не факт, что они вообще будут обнародованы. Это тоже возможный сценарий. Хотя не исключено, что вскоре мы увидим определенные упоминания и информацию – особенно по ПВО, то есть того, в чем мы действительно нуждаемся и что для нас является чувствительным,

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что западные аналитики и представители сектора обороны и безопасности отмечают: сейчас в США продолжаются активные дебаты – с участием Конгресса, Пентагона и экспертной среды – о том, что Соединенным Штатам необходимо очень быстро наращивать объемы производства вооружения, чтобы иметь возможность обеспечивать, в частности, и Украину.

Большая война в Украине продолжается с 2022 года, поэтому запасы на складах, особенно в части ПВО, исчерпываются. Поэтому нужно запускать новое производство. В США именно по этому поводу ведутся активные дискуссии: сколько осталось на складах и сколько еще можно будет передать. Поэтому помощь будет поступать, однако неизвестно, стоит ли в нынешних условиях рассчитывать на ее увеличение.