Эрдоган хочет говорить о "дипломатическом" завершении войны Зеленскому и Гутеррешу

Генсек ООН Антониу Гутерреш запланировал визит во Львов. В Украину прибудет и президент Турции Реджеп Эрдоган, желающий говорить о "дипломатии" в войне.

В скором времени во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Эрдогана. Цель встречи – обсудить пути завершения войны, которую начали российские оккупанты.

Читайте также Оккупанты закрыли на ночь Крымский мост, чтобы тайно убежать: запустили слухи об "атаке Украины"

С какой целью едет Эрдоган

Администрация Эрдогана сообщила о том, что он поедет во Львов по приглашению президента Владимира Зеленского. С нашим главой государства он обсудит все уровни стратегического партнерства Украины и Турции.

Что касается встречи, на которой будет генсек ООН Антониу Гутерреш, то запланировано обсуждение шагов, позволяющих "прекратить войну дипломатическим путем". Поскольку единственная дипломатия, которую понимают россияне, это оружие, сила и санкции, то другие предложенные опции вряд ли будут иметь какой-либо ощутимый эффект.

Также сообщается, что Зеленский, Гутерреш и Эрдоган обсудят усиление механизма экспорта украинского зерна на глобальный рынок.

Напомним, ранее звучала информация, что россияне лихорадочно ищут возможность выйти из войны, но сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Они понимают, что не смогут выдержать наступление ВСУ и ударов современным оружием, потому мечтают вести все к "переговорам". Поскольку прямо признать свою слабость оккупанты не могут, то хотят действовать через посредника, роль которого СМИ приписывали именно Эрдогану.

Смотрите также – склады врага возле Джанкоя до сих пор детонируют: видео